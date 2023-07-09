Зеленский назначил нового командующего Нацгвардией. Кто такой Александр Пивненко
Президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Национальной гвардией. Им стал Герой Украины Александр Пивненко.
Об этом Зеленский сообщил на митинге во Львове, куда прибыл по возвращению из Турции вместе с освобождёнными командирами "Азова".
"Среди нас сейчас есть Герой Украины Александр Пивненко, воин Нацгвардии, боевой офицер, который отличился в боях против российских оккупантов, в частности, в боях за Бахмут. Я назначил Героя Украины Александра Пивненко командующим Национальной гвардией Украины", - сказал Владимир Зеленский.
Президент пожелал новому командующему Нацгвардией "освобождения всей нашей земли, возвращения всех наших людей, а также вожделенной победы".
Александр Пивненко был офицером отряда специального назначения и борьбы с терроризмом 1-й бригады оперативного назначения НГУ, а также возглавлял 3-ю бригаду оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана.
Также на митинге Зеленский отметил десятерых украинских военнослужащих государственными наградами.
Напомним, в конце мая Зеленский сделал несколько кадровых перестановок в СБУ.
А недавно Кабинет министров Украины назначил новым генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" Германа Сметанина.