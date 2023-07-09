Президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Национальной гвардией. Им стал Герой Украины Александр Пивненко.

Об этом Зеленский сообщил на митинге во Львове, куда прибыл по возвращению из Турции вместе с освобождёнными командирами "Азова".

"Среди нас сейчас есть Герой Украины Александр Пивненко, воин Нацгвардии, боевой офицер, который отличился в боях против российских оккупантов, в частности, в боях за Бахмут. Я назначил Героя Украины Александра Пивненко командующим Национальной гвардией Украины", - сказал Владимир Зеленский.

Президент пожелал новому командующему Нацгвардией "освобождения всей нашей земли, возвращения всех наших людей, а также вожделенной победы".

Александр Пивненко был офицером отряда специального назначения и борьбы с терроризмом 1-й бригады оперативного назначения НГУ, а также возглавлял 3-ю бригаду оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана.

Также на митинге Зеленский отметил десятерых украинских военнослужащих государственными наградами.

Напомним, в конце мая Зеленский сделал несколько кадровых перестановок в СБУ.

А недавно Кабинет министров Украины назначил новым генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" Германа Сметанина.