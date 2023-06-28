Кабинет министров Украины назначил новым генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" Германа Сметанина.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"Кабмин назначил новым гендиректором "Укроборонпром" Германа Сметанина. Молодой прогрессивный лидер. Прошел свой путь в ОПК от инженера до руководителя заводов", - написал Камышин.

Также он написал, что перед Сметаниным стоит три главные задачи:

Нарастить производство боеприпасов и военной техники. Построить в компании эффективную антикоррупционную инфраструктуру. Трансформировать "Укроборонпром".

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева "в связи с поданным заявлением".

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