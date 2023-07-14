ВСУ ведут подготовку к наступлению на Херсонском направлении, также Нацгвардия готовит плацдарм для наступления на Авдеевском направлении.

Об этом заявил представитель Нацгвардии Николай Уршалович на брифинге.

"На Херсонском направлении Силы обороны продолжают оказывать давление на противника, ведется активная разведка и огневое поражение во всю глубину обороны противника с целью подготовки районов и рубежей для наступательных действий", - сказал Уршалович.

Также Уршалович заявил, что в направлении Мелитополя и Бердянска ВСУ продвинулись на 1700 метров за неделю.

Ранее мы публиковали фото разрушенной гостиницы в Бердянске, где после ракетного удара погиб российский генерал.

Война в Украине идет уже 506-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 14 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 13 июля. Генштаб сообщил об успехе ВСУ на Мелитопольском направлении. Продвинуться удалось восточнее Орехова на направлениях Новоданиловка - Широкая Балка и Малая Токмачка - Новопокровка. Южнее Бахмута также был частичный успех. На Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях наступает РФ. На Лимано-Купянском направлении Россия скапливает "мощную группировку".

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