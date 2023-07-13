Переданные США кассетные боеприпасы уже доставлены в Украину.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в интервью CNN в четверг.

"Мы только что их получили, еще не использовали, но они могут радикально изменить ситуацию (на поле боя - Ред.)", - сообщил Тарнавский.

По его словам, высшее военное руководство будет определяться с участками, где могут использоваться эти боеприпасы, отметив, что "это очень мощное оружие".

"Противник тоже понимает, что с получением этих боеприпасов у нас будет преимущество. Противник отдаст тот участок местности, где есть возможность его использовать", — уверен командующий.

Ранее министр обороны Алексей Резников уверял, что Украина будет применять это оружие, опасное для гражданского населения, только за пределами городов и отчитываться об этом перед союзниками.

Между тем в РФ заявили, что тоже будут активно их использовать.

"В случае поставки США кассетных боеприпасов в Украину российские Вооруженные силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ", - сказал Серге Шойгу.