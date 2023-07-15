Президент Южной Кореи Юн Сок Ель прибыл в Украину с необъявленным ранее визитом, сообщает Yonhap.

По данным агентства, южнокорейский лидер посетил Бучу и Ирпень. В скором времени пройдет встреча Юн Сок Еля с президентом Украины Владимиром Зеленским, говорится в публикации.

По информации Yohhap, президент Южной Кореи прибыл в Украину вместе со своей супругой Ким Кеон Хи после посещения саммита НАТО в Литве и последующего визита в Польшу.

Также перед встречей с Зеленским Юн Сок Ель планирует возложить цветы к памятнику украинским военным.

Ранее Юн Сук Ель пообещал Украине дополнительную помощь на своей первой встрече с Зеленским в рамках саммита G7 в Японии. Юн дал обещание после того, как Зеленский поблагодарил Южную Корею за гуманитарную помощь.

По данным WSJ, Южная Корея начала тайно вооружать Украину через США.

Впервые Южная Корея заявила о возможности военной помощи Украине в апреле этого года.

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