Президент РФ Владимир Путин анонсировал ответ за подрыв Крымского моста.

В российских военных пабликах призывают нанести массированный удар по инфраструктуре портов Украины, чтоб сделать невозможным организацию судоходства вне зерновой сделки, о прекращении действия которой сегодня заявила РФ.

"О том, что удар по портам Россия может попытаться нанести, ранее предполагала и "Страна".

Но украинские порты хорошо защищены системой ПВО. И чтоб пробить ее и нанести масштабный ущерб, нужно концентрированно для каждого из ударов использовать десятки или даже сотни ракет и беспилотников, как это было во время осенне-зимних ударов по энергетике. Есть ли сейчас такой запас ракет у РФ - пока неизвестно", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, в России уже обвинили американские и британские спецслужбы в причастности к атаке, взрывы на Крымском мосту официально признали терактом и открыли уголовное дело

А заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал к убийству высшего военно-политического руководства Украины после подрыва Крымского моста.