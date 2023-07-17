Президент РФ Владимир Путин заявил, что "ответ за удар по Крымскому мосту, конечно, будет". По его словам, "Минобороны России уже готовит соответствующие предложения".

Об этом глава Кремля заявил во время открытого совещания с профильными министрами и "главами" аннексированных регионов Украины, созванного в связи с подрывом моста.

Путин добавил, что ждет предложений по повышению безопасности на Крымском мосту и поручил ФСБ и Следственному комитету "детально разобраться в случившемся".

Напомним, в России уже обвинили американские и британские спецслужбы в причастности к атаке, взрывы на Крымском мосту официально признали терактом и открыли уголовное дело

А заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал к убийству высшего военно-политического руководства Украины после подрыва Крымского моста.

Ранее СБУ в стихотворной форме намекнула на свое участие в новом подрыве Крымского моста. В спецслужбе пообещали обнародовать информацию о подрыве Крымского моста после победы

По данным СМИ, атака была совершена водными дронами.

Мы разбирались в версиях и последствиях удара по Крымскому мосту в отдельном материале.