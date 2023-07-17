Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал к убийству высшего военно-политического руководства Украины после подрыва Крымского моста.

Об этом политик написал в социальных сетях.

"Надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались. Это трудно, но возможно", - говорится в сообщении зампреда Совбеза РФ.

Напомним, что ровно год назад Медведев угрожал Украине "судным днем" в случае атаки на Крымский мост.

Ранее СБУ в стихотворной форме намекнула на свое участие в новом подрыве Крымского моста.

По данным СМИ, атака была совершена водными дронами.

В России уже обвинили американские и британские спецслужбы в причастности к атаке, взрывы на Крымском мосту официально признали терактом и открыли уголовное дело, а также заявили, что рассчитывают починить пострадавший от второго взрыва Крымский мост за месяц.

Мы разбирались в версиях и последствиях удара по Крымскому мосту в отдельном материале.