При въезде на захваченную территорию Украины со стороны РФ также образовалась большая пробка после подрыва Крымского моста.

На видео - таганрогская трасса. Пробки тянутся от пункта пересечения границы и в направлении Мариуполя.

Сообщается, что пробка уже более 10 километров и стремительно растет. На выезд из Крыма в Херсонскую область - также пробка.

Напомним, в "ДНР" заявили о временной отмене комендантского часа для проезда в Крым через захваченные территории материковой Украины после взрыва на Крымском мосту.

Ремонт подорванного Крымского моста в РФ планируют осуществить за месяц. Автомобили планируют переправлять паромами.

По данным СМИ, атака была совершена водными дронами.

В России уже обвинили американские и британские спецслужбы в причастности к атаке, взрывы на Крымском мосту официально признали терактом и открыли уголовное дело.

Тем временем война в Украине идет уже 509-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 508-го дня войны в материале "Удары по Севастополю и Харькову, что происходит под Купянском, зачем "Вагнер" в Беларуси". Весь этот день появлялась информация о продвижении ВСУ на стратегически важном Времьевском выступе, у села Старомайорского. Также 16 июля три раза за сутки подвергался ракетным обстрелам Харьков. Ударов такой интенсивности по городу РФ не наносила уже довольно давно.

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