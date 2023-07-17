Главной позицией США по войне в Украине является нежелание начинать Третью мировую и отправлять американских солдат сражаться с россиянами, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Основная позиция США сводится к одному четкому пункту. А именно: мы собираемся поддерживать Украину без того, чтобы американские солдаты сражались бы с российскими. И это останется константой на протяжении всего хода конфликта", - заявил Салливан.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп снова назвал себя единственным, кто может завершить войну в Украине и предотвратить третью мировую.

Экс-спикер Белого дома Джен Псаки в начале полномасштабного вторжения РФ также заявляла, что США не cобираются начинать третью мировую войну.

Тем временем война в Украине идет уже 509-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 508-го дня войны в материале "Удары по Севастополю и Харькову, что происходит под Купянском, зачем "Вагнер" в Беларуси". Весь этот день появлялась информация о продвижении ВСУ на стратегически важном Времьевском выступе, у села Старомайорского. Также 16 июля три раза за сутки подвергался ракетным обстрелам Харьков. Ударов такой интенсивности по городу РФ не наносила уже довольно давно.

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