Запад планирует и дальше ужесточать санкции против России, а военное давление на РФ окажет Украина.

Об этом заявил в интервью телеканалу NBC News советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

У Салливана спросили о возможности переговоров с Россией.

"Запад работает над тем, чтобы и дальше ужесточать наши санкции, опустошая военно-промышленную базу России, ослабляя ее способность производить передовые технологии. Мы продолжим оказывать экономическое давление на Россию, а украинцы продолжат оказывать на Россию военное давление", - ответил он.

"Если Россия решит продолжать войну, это дорого обойдется России. И Украина продолжит прогрессировать на поле боя", - добавил Салливан.

В то же время прямого опровержения возможности переговоров от советника по нацбезопасности не последовало.

Ранее в том же интервью советник Джо Байдена сказал, что США не планируют восстанавливать собственный запас кассетных боеприпасов взамен тех, что были переданы Украине.

Кроме того, он пообещал, что Евросоюз начнет обучение украинских пилотов на истребителях F-16 через две недели.