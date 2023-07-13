Рост цен на российскую нефть стал первым реальным испытанием для ключевых западных санкций.

Об этом пишет CNN.

Согласно данным Argus Media, ориентировочная цена на российскую нефть марки Urals в среду превысила порог в 60 долларов за баррель.

"В то время как "Большая семерка" и ЕС запретили импорт морской нефти из Москвы, энергоемкие страны Китай и Индия увеличили импорт дешевой российской нефти. Поскольку большинство компаний, предлагающих транспортные услуги, базируются в Европе, ограничение цен было направлено на то, чтобы снизить доходы России и в то же время позволить ее нефти поступать на мировой рынок", – говорится в публикации.

"Поскольку цены в настоящее время растут, неясно, в какой степени западные власти смогут обеспечить соблюдение ограничения", – сказал CNN Мэтью Райт, старший аналитик грузовых перевозок в Kpler.

"Будет особенно сложно отслеживать, какие западные компании предоставляют такие услуги, как страхование судов, которые принадлежат странам, не входящим в G7, и поэтому не ограничены лимитом", – добавил Райт.

По его словам, этот рынок "не такой прозрачный, и полиции будет очень трудно".

Райт говорит, что такие покупатели, как Индия, вряд ли откажутся от российской нефти, несмотря на рост цен на нефть. Вместо этого, по словам Райта, "мы увидим больше судов, принадлежащих за пределами ЕС, которые будут перевозить российскую нефть".

"Для перевозки российской нефти более чем достаточно судов", — добавил он.

Сегодня утром сообщалось, что стоимость российской нефти марки Urals приблизилась к ценовому потолку - 60 долларам за баррель.

По данным западных СМИ, ценовой потолок на российскую нефть масштабно нарушается, нефть продают в обход санкций.