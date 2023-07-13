Стоимость российской нефти Urals приблизилась к ценовому потолку - 60 долларам за баррель.

Об этом пишет Bloomberg.

"Если она превысит этот рубеж, это докажет, что Россия способна поставлять свою нефть покупателям по всему миру без помощи западных компаний", - говорится в публикации.

Мировые цены на нефть сейчас пошли в рост после заявлений о снижении поставок.

3 июля Саудовская Аравия объявила, что продлит на август июльское сокращение добычи до 9 млн баррелей в сутки. В тот же день Россия заявила, что сократит поставки на 500 000 баррелей в сутки.

На этом фоне сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,5%, до 79,79 долларов за баррель.

Ранее мы рассказывали, что Индия стала расплачиваться за российскую нефть китайскими юанями и арабскими дирхамами. Китайская валюта играет важную роль в финансовой системе России, поскольку из-за санкций стране пришлось искать альтернативы доллару для расчетов с партнерами.

Также в мае Индия закупила у России больше нефти, чем у Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ и США вместе взятых.

По данным Der Spiegel, ценовой потолок на российскую нефть масштабно нарушается, нефть продают в обход санкций.