Индийские нефтеперерабатывающие заводы начали оплачивать часть поставок российской нефти китайскими юанями.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным издания, первый такой платеж в июне совершила нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corporation. Корпорация является крупнейшим покупателем российского топлива в Индии. Кроме того, на расчеты с Москвой в юанях перешли два из трех частных НПЗ страны.

Сейчас китайская валюта играет важную роль в финансовой системе России, поскольку из-за санкций стране пришлось искать альтернативы доллару для расчетов с партнерами, отмечает агентство. Наряду с юанем индийские компании также используют в расчетах с Россией арабские дирхамы.

Китай также перешел на юани для большей части импорта энергоносителей из России, которая обогнала Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай в первом квартале этого года.

Для Индии в мае РФ также стала крупнейшим поставщиком нефти, обогнав Саудовскую Аравию, Ирак, ОАЭ и США вместе взятых.

Зимой СМИ писали, что РФ приобрела более сотни танкеров для поставок нефти в Индию, Китай и Турцию после введения потолка цен на углеводороды.