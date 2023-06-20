Поставки российской нефти в Китай в январе - мае увеличились на 23,7% в годовом исчислении, составив около 42,1 млн тонн. РФ продолжает лидировать по объему нефтяного экспорта в Китай.

Об этом сообщает Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

В стоимостном выражении импорт указанного энергоносителя из России в КНР за тот же промежуток времени, напротив, снизился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 4,88%, до $22,65 млрд.

Китайский импорт российской нефти в мае вырос до уровня исторического рекорда, однако в июне резко упал. В мае объем поставок составил 9,71 млн тонн в месяц, или 2,29 млн баррелей в сутки. Это на 15,3% больше, чем было в мае 2022 года, и на 36,4% больше, чем в апреле 2023-го. В денежном выражении они увеличились на 36,7%, до $5,12 млрд.

По данным китайской таможни, в 2022 году импорт Китаем российской нефти вырос на 8,2%, составив 86,2 млн тонн. Стоимость закупленного КНР у России энергоносителя тогда увеличилась примерно на 43,9%, до $58,37 млрд.

Согласно опубликованной статистике, второе место по поставкам нефти в Китай занимает Саудовская Аравия, которая за январь - май продала китайским партнерам 38,6 млн тонн этого энергоносителя за $23,75 млрд (объем по сравнению с первыми пятью месяцами 2022 года вырос на 1%, стоимость упала на 13%).

В мае импорт саудовской нефти в Китай упал на 16,0% - до 7,32 млн тонн, или 1,72 млн баррелей в сутки.

За Саудовской Аравией следуют:

Ирак (около 25,42 млн тонн за $14,76 млрд),

Малайзия (19,6 млн тонн за $10 млрд),

Объединенные Арабские Эмираты (17,43 млн тонн за $11,11 млрд),

Оман (примерно 16,43 млн тонн за $10,35 млрд).

Среди около 40 стран, фигурирующих в 2023 году в качестве поставщиков нефти Китаю, нет Ирана. США занимают 10-е место (около 5,7 млн тонн за $3,6 млрд).

Месяц назад Россия заявила, что перенаправила экспорт нефти с "недружественного" Запада в "дружественную" Азию.

Недавно стало известно, что по объемам продаж нефти в Индию РФ обогнала страны - члены ОПЕК.