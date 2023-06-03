ОПЕК и Россия обсуждают новое сокращение добычи нефти - на 1 млн баррелей в сутки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Причина - цены на нефть упали до 70 долларов за баррель из-за избытка предложения.

Обсуждать этот вопрос организация будет в субботу и воскресенье.

Сокращение на миллион баррелей, с учетом предыдущих урезаний добычи, составит в целом около 4,5% мирового спроса.

Напомним, Саудовская Аравия обвинила РФ в невыполнении обещаний по сокращению добычи нефти.

По данным WSJ, страны Персидского залива закупают российскую нефть с большими скидками, а свою выставляют на продажу.

Ранее Россия заявила, что перенаправила экспорт нефти с "недружественного" Запада в "дружественную" Азию. При этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время визита в Китай заявлял, что в этом году торговля с Китаем достигнет рекордного уровня в 200 миллиардов.

Между тем Washington Post писала, что в Украине пытаются сохранить транзит нефти и газа из РФ через свою территорию. В статье говорилось, что недавно представленный Банковой "план действий" группы Ермака-Макфола предлагает Западу дополнительные санкционные шаги, которые необходимо предпринять против России.