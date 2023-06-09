Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман пригрозил "возложить значительные экономические издержки на США, если они примут ответные меры против сокращения добычи нефти".

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на утечки Пентагона.

Также в документе говорится, что правитель Саудовской Аравии планирует "коренным образом изменить сложившиеся десятилетиями американо-саудовские отношения".

Наследный принц заявил, что "он больше не будет иметь дело с администрацией США".

Неясно, была ли угроза наследного принца передана напрямую официальным лицам США или перехвачена с помощью электронного прослушивания.

Речь, судя по всему, идет об ответе на угрозы Байдена о "последствиях" для Эр-Рияда - после того, как в октябре ОПЕК и Россия решили сократить добычу нефти.

С тех пор, как отмечает Washington Post, никаких последствий для королевства не последовало. Но при этом Саудовская Аравия активно укрепляла связи с Китаем - в том числе в сфере ядерной энергетики.

Напомним, 4 июня страны ОПЕК+ согласовали новый план сокращения нефтедобычи после того, как Саудовская Аравия обвинила РФ в невыполнении обещаний.