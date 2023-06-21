Стало известно, что вошло в 11-й пакет санкций в отношении Российской Федерации, который сегодня согласовали в Евросоюзе.

О деталях пакета рассказал постпред Польши при ЕС Анджей Садось в эфире польского телевидения.

Одной из ключевых мер является запрет на поставки нефти по южной ветке трубопровода "Дружба", которая тянется через Венгрию, Чехию и Словакию. Сейчас южная ветка является основным путем поставок российской нефти в Европу, в то время как по северной ветке транспортируется казахстанская нефть.

Еще новый пакет санкций предусматривает запрет на пересечение границы российскими автоприцепами. Кроме того, он содержит ограничения в отношении 70 человек, которые несут ответственность за незаконную депортацию детей, а также более 30 предприятий, которые обходят санкции и поддерживают российские военные усилия.

Как писала "Страна", предыдущий 10-й пакет санкций против России был введен странами Евросоюза 25 февраля. Он затронул таких высокопоставленных лиц, как председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, омбудсмен Татьяна Москалькова и врач Леонид Рошаль, а также банки "Альфа-банк", "Росбанк" и "Тинькофф-банк".