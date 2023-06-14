Евросоюз готовится ввести санкции против Косово из-за игнорирования правительством европейских призывов немедленно принять меры для снижения напряженности на севере частично признанной республики, где живут сербы.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на источники.

По данным издания, правительству страны объявят дипломатический бойкот, отменят запланированные встречи и прекратят финансирование ряда проектов.

Сотрудничество будет восстановлено в прежнем масштабе, когда правительство Косово предпримет ожидаемые Европой шаги. Прежде всего, это вывод спецподразделений полиции из муниципальных зданий на севере страны и объявление новых местных выборов.

Затем должен восстановиться диалог с Сербией по нормализации отношений.

Напомним, в конце мая в северном Косово возобновились столкновения между протестующими сербами и силовиками международных сил безопасности KFOR.

После этого сербский президент Александар Вучич выступил с экстренным обращением, в котором заявил, что "Сербия сделает все возможное, чтобы сохранить мир в Косово, но не допустит убийства своих людей" и объявил о том, что Сербия развернула Вооруженные силы на административной границе с Косовом.