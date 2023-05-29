В северном Косово возобновились столкновения между протестующими сербами и силовиками международных сил безопасности KFOR.

Об этом сообщают местные СМИ.

Перед зданием муниципалитета в городе Звечан раздаются взрывы, применяются светошумовые гранаты, пишут СМИ.

Напомним, 26 мая на севере Косово начались столкновения между косовским спецназом и сербами. После чего, президент Сербии Вучич привел армию в состояние максимальной готовности на фоне столкновений.

Конфликт начался после того, как чиновники Косово, по мнению местных сербов, после выборов незаконно заняли места руководителей органов самоуправления.

В Белграде заявили, что этих выборов не признают. Начались столкновения сербского населения с косовской полицией в поселении Звечан.

Еще в начале месяца Сербия и Косово обсуждали нормализацию отношений. На встрече обсуждался проект устава о создании Сообщества муниципалитетов с сербским большинством в Косово, что было важным требованием Сербии. Без решения этого вопроса прогресс в переговорах между Белградом и Приштиной невозможен, как заявляет Белград.

Кроме того, на фоне столкновений в Косово президент Сербии покинул пост председателя правящей партии.