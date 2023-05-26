На севере Косово начались столкновения между косовским спецназом и сербами. В общине Звечан спецназовцы применили шумовые гранаты.

Об этом пишут местные СМИ.

По их данным, полиция направляется к местным админзданиям, а протестующие возводят возле зданий баррикады.

Президент Сербии Вучич привел армию в состояние максимальной готовности на фоне столкновений.

Министр обороны Сербии сообщил о срочном выдвижении армии к границе с Косовом.

Позже на севере Косово силовики начали штурм баррикад, которые установили сербские активисты сегодня.

Новый конфликт начался после того, как чиновники Косово, по мнению местных сербов, после выборов незаконно заняли места руководителей органов самоуправления.

В Белграде заявили, что этих выборов не признают. Начались столкновения сербского населения с косовской полицией в поселении Звечан.

Армия Сербии заявила после этого, что выдвигается к границе.

Отметим, что в нынешнем и прошлом году резко обострился вопрос Косова, власти которого потребовали у живущих в частично признанной республике сербов заменить автономера и документы на косовские. Это вызвало новые трения Приштины с Белградом.

Напомним, еще в начале месяца Сербия и Косово обсуждали нормализацию отношений. На встрече обсуждался проект устава о создании Сообщества муниципалитетов с сербским большинством в Косово, что было важным требованием Сербии. Без решения этого вопроса прогресс в переговорах между Белградом и Приштиной невозможен, как заявляет Белград.

При этом в начале года девять стран отозвали признание самопровозглашенного Косова.