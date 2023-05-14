Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшее время покинет пост главы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП).

Об этом пишет издание Informer.

"Через несколько дней я больше не буду председателем политической партии. Оппоненты врали, что этого никогда не произойдет. Объясню все людям на этом большом съезде и так далее", - приводит издание слова президента Сербии.

Съезд СПП запланирован на 26 мая. По словам Вучича, он должен стать крупнейшим в истории Сербии и принять важные для партии и страны решения. Кроме того, президент Сербии заявлял о желании создать широкое надпартийное движение.



Вучич также добавил, что не собирается отправлять в отставку главу МВД Братислава Гашича, несмотря на требования оппозиции. Не исключил он и возможности проведения новых парламентских выборов.

Как мы писали, 3 мая Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда. Там семиклассник из отцовского пистолета убил восемь детей и охранника, еще шестеро учеников и учитель были ранены. Нападавшего задержали, но, поскольку ему еще нет 14 лет, он не подлежит уголовной ответственности.

А в ночь на 5 мая другой молодой человек расстрелял восемь человек в селах муниципалитета Младеновац под Белградом, еще 14 человек получили ранения.

Эти убийства стали поводом для массовых протестов. 8 мая оппозиционные Демократическая партия, Народная партия, Партия свободы и справедливости и еще некоторые движения провели протестное шествие от здания скупщины (законодательного собрания) до здания правительства под лозунгом "Сербия против насилия". 12 мая состоялась еще одна акция протеста.

Ранее мы писали, что в январе Вучич заявлял, что не исключает вероятность ухода в отставку, если это сможет спасти страну. По его словам, война в Украине стала причиной колоссального давления Запада на Сербию.