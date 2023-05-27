Президент Сербии Александр Вучич покинул пост председателя правящей Сербской прогрессивной партии на фоне столкновений между косовским спецназом и сербами на севере Косово.

Вчера он анонсировал этот шаг в ходе митинга в поддержку правительства страны.

"Сегодня - последний вечер, когда я обращаюсь к вам как председатель Сербской прогрессивной партии. С завтрашнего дня я буду лидером всех граждан Сербии, а не председателем политической партии. Замечательные люди возьмут на себя управление нашей партией. Мы начнём формировать движение для народа после Видовдана (28 июня - День святого Вита, национальный праздник в Сербии и важный день в истории сербского народа: 28 июня 1389 года произошла битва на Косовом поле с турками, а 28 июня 1914 года в Сараево был убит австрийский эрцгерцог Фердинанд, после чего началась Первая Мировая война - Ред.)", - сказал Вучич.

Этот шаг Вучич анонсировал уже давно.

В политических кругах Сербии считают, что таким образом президент пытается укрепить свой рейтинг и внутриполитические позиции на фоне ухудшения отношений с Западом.

"У Вучича опасаются, что Запад может устроить против него Майдан. Медийная раскачка со стороны прозападных сил против президента и его партии уже идет очень активно, причем по любому поводу. При этом рейтинг Вучича значительно выше рейтинга его партии. Поэтому он и принял решение отстроиться от своей политсилы и формировать "общенародное надпартийное движение", позиционируя себя как "президента всех сербов". Он полагает, что таким образом он сохранит свой высокий рейтинг и, опираясь на поддержку общества, сможет отбить накат с Запада", - говорит источник.

По его мнению, вчерашнее обострение в Косово, когда албанские спецподразделения начали захватывать здания сербских муниципалитетов, напрямую связано с намерениями Вучича уйти с поста главы правящей партии.

"О том, что это произойдет сегодня было известно уже давно. И на вчера по этому поводу Вучич также давно планировал большой митинг. То есть, у него была целая пиар-программа к этому событию. И как раз вчера в Косово началось обострение. В Белграде распространено мнение, что это прямая подстава со стороны Запада против Вучича. Если президент отреагирует жёстко и ввяжется в конфликт в Косово, это ещё больше обострит его отношения с ЕС и США. Если "пропустит" этот удар, тогда уже внутри Сербии против него будет организована кампания по обвинению в трусости. Поэтому Вучич и пытается маневрировать - объявляет боевую готовность в армии, но в открытую в конфликт пока не вмешивается", - сказал источник.

Ранее "Страна" писала, что в январе Вучич заявлял, что не исключает вероятность ухода в отставку, если это сможет спасти страну. По его словам, война в Украине стала причиной колоссального давления Запада на Сербию.