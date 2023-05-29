Президент Сербии Александр Вучич выступил с экстренным обращением к народу Сербии в связи с обострением ситуации в Косово.

Приводим ключевые тезисы из обращения.

Цель Приштины — столкнуть Сербию и НАТО. Все, что происходило последние три дня, было подготовкой к конфликту.

Миссия НАТО вопреки гарантиям не защитила сербов в Косово и Метохии.

Во время беспорядков косовский спецназовец открыл по толпе сербов огонь из автомата Калашникова. Как минимум один человек ранен. По словам Вучича, "Сербия сделает все возможное, чтобы сохранить мир в Косово, но не допустит убийства своих людей".

В ходе столкновений в Косово пострадали 52 серба. Ранее сообщалось, что был ранен 41 солдат контингента KFOR.

Сербия развернула Вооруженные силы на административной границе с Косово.

Также Вучич сообщил, что созвал встречу с представителями пяти стран Запада и призвал западных лидеров образумить свое "чадо" Приштину, пока не поздно.

Напомним, 26 мая на севере Косово начались столкновения между косовским спецназом и сербами.

Несколько дней ситуация оставалась спокойной, но сегодня в северном Косово возобновились столкновения между протестующими сербами и силовиками международных сил безопасности KFOR.