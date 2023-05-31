Сербская армия не будет бездействовать в случае убийств сербов в Косове и Метохии.

Об этом предупредил глава Минобороны страны Милош Вучевич в эфире РТС.

"Речь идет о не дай бог сценариях убийств сербов, физической ликвидации нашего народа косовской полицией, изгнании сербов, погромах, обо всем, что происходило с нами 20 или 30 лет назад", – сказал он.

По его словам, если события будут развиваться таким образом, Сербия не будет "просто разговаривать и сидеть сложа руки".

Напомним, в понедельник в северном Косово возобновились столкновения между протестующими сербами и силовиками международных сил безопасности KFOR.

После этого сербский президент Александар Вучич выступил с экстренным обращением, в котором заявил, что "Сербия сделает все возможное, чтобы сохранить мир в Косово, но не допустит убийства своих людей" и объявил о том, что Сербия развернула Вооруженные силы на административной границе с Косовом.

Также на фоне столкновений в Косово президент Сербии покинул пост председателя правящей партии. В политических кругах Сербии считают, что таким образом президент пытается укрепить свой рейтинг и внутриполитические позиции на фоне ухудшения отношений с Западом.