Европейский Союз призвал Сербию и Косово к немедленной деэскалации, Брюссель требует от Косово провести новые выборы в районах, где проживают в основном сербы.

Об этом говорится в заявлении на сайте Евросоюзе.

"Мы призываем и Косово, и Сербию немедленно и безоговорочно принять меры для деэскалации, прекратить использование риторики, вызывающей разногласия, и воздержаться от любых дальнейших нескоординированных действий. Спокойствие нужно срочно восстанавливать. ЕС ожидает, что и Косово, и Сербия будут действовать ответственно и немедленно участвовать в диалоге при содействии Евросоюза", - указывается в заявлении.

В ЕС добавили, что будут принимать "решительные меры" с "негативными последствиями", если не удастся снизить уровень напряжения в регионе.

Также Евросоюз пригрозил Сербии и Косово штрафными мерами за беспорядки, которые произошли в конце мая в северных районах Косово.

Напомним, 26 мая на севере Косово начались столкновения между косовским спецназом и сербами. После чего, президент Сербии Вучич привел армию в состояние максимальной готовности на фоне столкновений.

Конфликт начался после того, как чиновники Косово, по мнению местных сербов, после выборов незаконно заняли места руководителей органов самоуправления. В Белграде заявили, что этих выборов не признают. Начались столкновения сербского населения с косовской полицией в поселении Звечан.

Кроме того, на днях президент Сербии Александр Вучич выступил с экстренным обращением к народу Сербии в связи с обострением ситуации в Косово. По его словам, цель Приштины — столкнуть Сербию и НАТО. Все, что происходило последние три дня, было подготовкой к конфликту.