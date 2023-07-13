Международный олимпийский комитет не пригласит Россию и Беларусь на Олимпиаду-2024 в установленную дату 26 июля.

Об этом говорится в пресс-релизе МОК.

Решение принято в связи с санкциями, введенными комитетом в отношении российского и белорусского спорта из-за войны в Украине.

Также МОК не направит приглашения на Олимпиаду НОК Гватемалы, отстраненному с сентября 2022 года.

В целом Международный олимпийский комитет 26 июля разошлет приглашения на Олимпийские игры 2024 года в Париже 203 Национальным олимпийским комитетам (НОК).

Ранее глава МОК Томас Бах неоднократно заявлял, что МОК стремится вернуть к международным соревнованиям атлетов из России и Беларуси. По его словам, "если политика будет решать, кто может участвовать в соревнованиях, тогда спорт и спортсмены станут инструментами политики".

Также он говорил, что большинство стран не поддерживают Украину в бойкоте Олимпиады из-за допуска спортсменов из РФ.

Тем временем мэр столицы Олимпиады-2024 Анн Идальго выступила против допуска российских спортсменов на Игры в случае продолжения войны.

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