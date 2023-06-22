Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовала Международному олимпийскому комитету (МОК) не допускать российских и белорусских атлетов на парижскую Олимпиаду. Норма содержится в резолюции ПАСЕ "О политических последствиях агрессии России против Украины", которую сегодня приняла Ассамблея.

Резолюция, принятая 71 голосами "за" и 4 "против", рекомендует Международному олимпийскому комитету не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже даже под нейтральным флагом.

Согласно документу, участие российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде и Паралимпиаде в нынешних условиях "будет использовано как инструмент пропаганды и де-факто сделает невозможным участие других спортсменов, в том числе украинских".

Напомним, сегодня глава МОК Томас Бах заявил, что не может понять, зачем Украина запретила своим спортсменам участвовать в соревнованиях, где присутствуют представители РФ и Беларуси.

Ранее Томас Бах неоднократно заявлял, что МОК стремится вернуть к международным соревнованиям атлетов из России и Беларуси.