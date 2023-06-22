Глава МОК Томас Бах не может понять, зачем Украина запретила своим спортсменам участвовать в соревнованиях, где присутствуют представители РФ и Беларуси.

Об этом говорится в заявлении главы МОК на сайте организации.

"Сложно понять, почему украинское правительство лишает своих собственных спортсменов шанса поехать на Олимпиаду 2024 года, а свой народ - возможности ими гордиться. Сложно понять, почему украинские спортсмены допущены к участию в теннисе, но не допущены в настольном теннисе, велоспорте, но не в плавании. Сложно понять, почему в фехтовании украинский спортсмен может участвовать в одной дисциплине, а его партнер по команде не может в другой", - сказал Бах.

Против такого решения ранее выступали и отдельные представители власти в Украине. В частности, против высказывался олимпийский чемпион и нардеп Жан Беленюк.

Ранее Бах неоднократно заявлял, что МОК стремится вернуть к международным соревнованиям атлетов из России и Беларуси.

Также он говорил, что большинство стран не поддерживают Украину в бойкоте Олимпиады из-за допуска спортсменов из РФ.

Тем временем мэр столицы Олимпиады-2024 против допуска российских спортсменов на Игры в случае продолжения войны.