Народный депутат и олимпийский чемпион Жан Беленюк еще раз высказался против запрета для украинских спортсменов участвовать в тех соревнованиях, где есть россияне или белорусы.

Об этом Беленюк написал в своем Telegram-канале.

Он привел пример того, что украинская теннисистка Элина Свитолина сыграла в Мадриде с белорусской спортсменкой Александрой Саснович, хотя после матча и не пожала руку представительнице Беларуси, и заявил, что все должны быть в равных условиях.

"Я не могу понять, украинские спортсмены не должны жать руки спортсменам из России и Беларуси или не должны вообще участвовать в соревнованиях, где последние присутствуют (более того, соревноваться против них) согласно последнему приказу Минспорта?"

"Нельзя одним запрещать выступления на соревнованиях, где присутствуют россияне, а потом с другой стороны наблюдать как другие спортсмены с ними играют! Это сплошная несправедливость, и Минспорта должно дать ответ по поводу своей политики, последних приказов и перспектив украинского спорта!" – написал олимпийский чемпион.

Напомним, Министерство спорта пригрозило за участие в соревнованиях вместе с россиянами и белорусами лишать федерации статуса национальных и, соответственно, госфинансирования; однако федерация тенниса госфинансирование не получает.

Ранее мы писали, что еще в конце марта правительство запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, в частности, в отборочных стартах на Олимпиаду-2024, если там представлены атлеты из России или Беларуси.