Если в 2024 году еще будет война, спортсменов РФ не должно быть на Олимпиаде.

Об этом заявила мэр Парижа Анн Идальго на встрече с Владимиром Зеленским, о чем президент Украины сообщил в своем официальном Telegram-канале.

"На следующих Олимпийских играх в Париже в 2024 году, если война будет продолжаться, если россияне все еще будут атаковать вас, это будет означать, что они атакуют нас и наши ценности. И, по-моему, российских спортсменов нельзя принимать в Париже, если продолжается война", – сказала Идальго.

Напомним, что 13 апреля Министерство молодежи и спорта издало официальный приказ о запрете украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, в которых выступают российские и белорусские атлеты.

Ранее мы писали, что в марте глава МОК Томас Бах, комментируя намерения дать возможность спортсменам из России и Беларуси участвовать в Олимпийских играх под нейтральным флагом, заявил, что Международный Олимпийский комитет не может быть арбитром в глобальных политических спорах.

Также "Страна" сообщала, что организаторы Олимпиады 2024 в Париже заявили, что будут следовать решениям МОК по допуску россиян и белорусов на Игры.