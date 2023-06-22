Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "О политических последствиях агрессии России против Украины".

Об этом сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева.

По ее словам, в резолюции есть такие пункты:

поддержка "мирного плана Зеленского";

расширение списка физических лиц и юридических лиц, подпадающих под санкции в России, Беларуси и третьих странах;

признание ЧВК "Вагнер" и других военизированных формирований, принимающих участие во вторжении РФ, террористическими группировками;

признание РФ виновной в военном преступлении - преступлении экоцида, которое произошло способом подрыва Каховской ГЭС.

Напомним, недавно ПАСЕ нашла признаки геноцида в депортации украинских детей и взрослых в Россию. В резолюции отмечается, что согласно нормам международного права принудительная депортация - это признак геноцида (факты депортации и насильственного перемещения украинских детей в РФ подпадают под действие Конвенции о геноциде 1948 года), поэтому все случаи должны расследоваться, а все причастные понести ответственность.

Также мы писали, что в Верховной Раде хотят обратиться к ООН, ПАСЕ и другим организациям с призывом признать Беларусь страной-агрессором.