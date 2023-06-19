В Верховной Раде хотят обратиться к ООН, ПАСЕ и другим организациям с призывом признать Беларусь страной-агрессором.

Об этом говорится в проекте постановления, зарегистрированном в парламенте.

Причиной авторы называют "нежелание Республики Беларусь прекратить разрешать Российской Федерации использовать свою территорию, воздушное пространство и инфраструктуру для вторжения на суверенную территорию Украины вопреки международным обязательствам".

Проект подписали 25 депутатов, включая ряд представителей "Слуги народа", "Евросолидарности" и "Голоса".

Напомним, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин сообщил об отправке в Беларусь первых тактических ядерных зарядов.

По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, для согласования ядерного удара ему нужен один звонок Путину.

Ранее мы писали, что, по данным СМИ, Беларусь установила "зубы дракона" у границы с Украиной и строит фортификационные сооружения.

Тем временем британская газета The Sunday Times пишет о том, что в Польше проходит подготовка белорусов, которые намерены устроить вооруженное восстание против Александра Лукашенко.