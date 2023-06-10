Беларусь в очередной раз продлила совместные с РФ военные учения. Теперь они будут продолжаться, по меньшей мере, до 18 июня, что в общем временном интервале составляет 59 недель.

Об этом сообщает телеграм-канал "Белорусский Гаюн".

По данным источника, 10-11 июня были выходными для некоторых полигонов, а на других продолжается непрерывная активность, а именно:

"Доманово";

"Лепельский";

"Осиповичский";

"Обуз-Лесновский".

Продление учений на полигонах Беларуси на текущий момент действует с 12 июня и продолжится до следующих сроков:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 17.06;

полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 16.06;

полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 17.06;

полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 18.06;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 16.06;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 18.06;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 18.06;

полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 18.06.

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На сегодняшний день в Беларуси продолжаются учения и ротация военных РФ, а также пребывание их техники и вооружений.

В середине мая 2023 года РФ возобновила перебрасывание эшелонов военных из Беларуси на передовую. Позже под Минск на авиационную базу было переброшено десять единиц истребителей.

Также в конце мая 2023 года из РФ в Беларусь началось перемещение ядерных боеприпасов.

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