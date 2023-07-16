Программа подготовки украинских пилотов в странах Евросоюза управлению американскими истребителями F-16 может начаться уже через две недели.

Об этом сообщил в воскресенье, 16 июля, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN.



"Мы предоставим необходимые инструменты для начала обучения украинских летчиков на F-16, как только европейцы будут готовы. Европейцы сказали, что им нужна пара недель, чтобы подготовить необходимые тренировочные мощности", - сказал он.

Салливан добавил, что Вашингтон со своей стороны не будет затягивать процесс выдачи разрешения на обучение, а также передачи всего необходимого для его начала.

Кроме того, Салливан выразил уверенность в том, что по итогам прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО вопрос о членстве Украины в Альянсе решен и не подлежит обсуждению.

"В конце концов, мы заявили в НАТО очень просто - будущее Украины в НАТО. Это не подлежит обсуждению. Это то, о чем договорились", - заявил он.

По его словам, Украина будет продолжать получить от своих западных союзников необходимую поддержку.

Также советник Байдена добавил, что в Вашингтоне готовы к любому решению России по черноморской зерновой инициативе и плотно работают с Украиной над этим вопросом.

Ранее в Пентагоне заявили, что условия для поставок истребителей сейчас "не идеальные" из-за наличия у РФ обширных средств ПВО.

В свою очередь президент России Владимир Путин намекнул на удары по авиабазам НАТО в случае участия истребителей F-16 в войне в Украине, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает будущую передачу Украине самолетов F-16 как "угрозу в ядерной сфере".