Появились подробности по заявлению американцев о том, что предоставление Украине истребителей F-16 сейчас было бы несвоевременным.

Директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс заявил на брифинге, что условия для поставок истребителей сейчас "не идеальные" из-за наличия у РФ обширных средств ПВО.

"Я имею в виду, что россияне все еще имеют определенный потенциал противовоздушной обороны. У них есть и воздушный потенциал. И то количество F-16, которое будет предоставлено, возможно, не является идеальным для того, что происходит сейчас", - сказал Симс.

Однако он отметил, что ситуация меняется, и в будущем станет понятно, как можно использовать F-16 в Украине.

Накануне в РФ заявили, что рассматривают будущую передачу Украине F-16 как "угрозу в ядерной сфере", поскольку эти истребители могут нести ядерное оружие.

Напомним, недавно координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности США Джон Кирби не исключил, что истребители F-16 могут быть переданы Киеву до завершения войны.

Ранее президент России Владимир Путин намекнул на удары по авиабазам НАТО в случае участия истребителей F-16 в войне в Украине.