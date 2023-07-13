Предоставление Украине истребителей F-16 сейчас было бы несвоевременным.

Об этом заявил директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс на брифинге.

"Условия для размещения F-16, возможно, не идеальны", - заявил Симс журналистам.

По его словам, это связано, в том числе, с обширными возможностями России в сфере ПВО.

Напомним, недавно координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности США Джон Кирби не исключил, что истребители F-16 могут быть переданы Киеву до завершения войны.

Ранее президент России Владимир Путин намекнул на удары по авиабазам НАТО в случае участия истребителей F-16 в войне в Украине.

А сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает будущую передачу Украине самолетов F-16 как "угрозу в ядерной сфере", поскольку эти истребители могут нести ядерное оружие. Он добавил, что российские военные "не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет под доставку ядерных вооружений или нет".

Тем временем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 должны начать работу в Украине до конца марта 2024 года.