Россия рассматривает будущую передачу Украине самолетов F-16 как "угрозу в ядерной сфере", поскольку эти истребители могут нести ядерное оружие.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишут российские СМИ.

"Мы проинформировали ядерные державы США, Британию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие. Никакие заверения тут не помогут. Сам факт появления подобных систем у Вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере", - сказал Лавров.

Он добавил, что российские военные "не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет под доставку ядерных вооружений или нет".

Напомним, еще в середине июня Лавров высказался о возможном использовании F-16 Украиной и пригрозил "военно-техническим ответом" на применение Киевом таких самолетов.

А президент России Владимир Путин намекнул на удары по авиабазам НАТО в случае участия истребителей F-16 в войне в Украине.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 должны начать работу в Украине до конца марта 2024 года.