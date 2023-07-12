Поставка Украине самолётов F-16 будет осуществлена, скорее всего, из запасов европейских стран.

Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC News.

"Что касается истребителей F-16, президент Джо Байден принял решение несколько недель назад, работая в тесной консультации с союзниками, начать обучение украинских пилотов на этих самолетах. Это обучение займет некоторое время, а затем будет осуществлена передача F-16, вероятно, из европейских стран, имеющих эти самолёты", - сказал Салливан.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что первые истребители F-16 должны начать работу в Украине "до конца первого квартала следующего года". То есть до конца марта 2024 года. Тренировки пилотов должны начаться примерно в августе, возможно, в начале сентября. Параллельно будет идти подготовка документов и самих самолетов.

Напомним, вчера министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке украинских пилотов к полётам на истребителях F-16. Коалиция из 11 стран начнёт подготовку украинских пилотов на F-16 в конце лета 2023 года. Речь о Дании, Нидерландах, Бельгии, Канаде, Люксембурге, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Швеции и Великобритании.