Переданные США Украине кассетные боеприпасы уже прибыли туда.

Об этом заявил директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс.

"Наши кассетные боеприпасы уже там", - сказал Симс журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Днем командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что переданные США кассетные боеприпасы уже доставлены в Украину.

Война в Украине идет уже 505-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 13 июля 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги дня 12 июля. Вчера на саммите НАТО страны "Большой семерки" впервые официально заявили о гарантиях безопасности для Украины. Как и ожидалось, обязательств вступать в войну на стороне Украины там нет. Но страны обязуются продолжать предоставлять Украине помощь.

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