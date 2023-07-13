"Они уже там". Пентагон подтвердил передачу Украине кассетных боеприпасов
Переданные США Украине кассетные боеприпасы уже прибыли туда.
Об этом заявил директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс.
"Наши кассетные боеприпасы уже там", - сказал Симс журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Днем командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что переданные США кассетные боеприпасы уже доставлены в Украину.
Война в Украине идет уже 505-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 13 июля 2023 года в своем онлайне .
Ранее мы подводили итоги дня 12 июля. Вчера на саммите НАТО страны "Большой семерки" впервые официально заявили о гарантиях безопасности для Украины. Как и ожидалось, обязательств вступать в войну на стороне Украины там нет. Но страны обязуются продолжать предоставлять Украине помощь.
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