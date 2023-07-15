США до сих пор не дали добро на обучение украинских пилотов на самолетах F-16. Поэтому 11 стран, которые готовы начать тренировки, пока не могут этого сделать.

Об этом пишет издание Politico.

Чтобы обучение началось, Госдеп должен подписать запрос на передачу руководств по эксплуатации, авиасимуляторов и других материалов, связанных с самолетами.

Как заявляют в Европе, запросы поданы в США несколько недель назад, но они все ещё на рассмотрении.

Высокопоставленные украинские чиновники говорят, что им срочно нужны F-16, поскольку ВСУ пытаются прорваться через укрепленные позиции россиян.

Европейские официальные лица заявили, что надеются начать программу в августе в Дании, а учебный центр также будет создан в Румынии.

Напомним, ранее в Пентагоне пояснили, почему назвали несвоевременной поставку Украине самолетов F16.

Накануне в РФ заявили, что рассматривают будущую передачу Украине F-16 как "угрозу в ядерной сфере", поскольку эти истребители могут нести ядерное оружие.

Также "Страна" писала, что координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности США Джон Кирби не исключил, что истребители F-16 могут быть переданы Киеву до завершения войны. В случае участия истребителей F-16 в войне в Украине президент России Владимир Путин намекнул на удары по авиабазам НАТО.