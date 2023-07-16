США не планируют восстанавливать собственный запас кассетных боеприпасов взамен тех, что были переданы Украине.

Об этом заявил в интервью телеканалу NBC News советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Наш текущий план - не восстанавливать этот запас", - сообщил Салливан, отвечая на вопрос о намерении Штатов восстановить запас кассетных боеприпасов, которые переданы Украине.

Салливан добавил, что вместо переданных указанных снарядов США планируют увеличить запасы 155-миллиметровых снарядов, не являющихся кассетными.

"Но это потребует времени", - отметил он.



Ранее директор по операциям объединенного штаба генерал Дуглас Симс сообщил, что переданные США Украине кассетные боеприпасы уже прибыли на место. Также он рассказал, что Украина получила кассетные боеприпасы не только из США, но и от других стран.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский тоже говорил, что переданные США кассетные боеприпасы уже доставлены в Украину.

"Мы только что их получили, еще не использовали, но они могут радикально изменить ситуацию (на поле боя - Ред.)", - сообщил Тарнавский.