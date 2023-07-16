Президент России Владимир Путин заявил, что Россия может начать применять кассетные боеприпасы в Украине.

"Если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия", - заявил президент РФ российским СМИ.

Он добавил, что у России "достаточный запас" кассетных снарядов.

При этом Путин согласился, что использование таких боеприпасов является преступлением, сославшись на заявления США.

"США сами ранее называли использование кассетных боеприпасов преступлением, так к этому и надо относиться", - заявил Путин.

Напомним, ранее неоднократно сообщалось, что войска РФ обстреливали кассетными боеприпасами Харьковскою, Сумскую, Киевскую, Донецкую, Одесскую, Херсонскую и Николаевскую области.

Ранее в ВСУ заявили, что кассетные боеприпасы уже в Украине, но еще не применяются.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кассетные снаряды будут использовать только по военным целям на оккупированных территориях.

Тем временем война в Украине идет уже 508-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 июля 2023 года в онлайне.