Путин заявил, что Россия может применять кассетные боеприпасы в Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия может начать применять кассетные боеприпасы в Украине.
"Если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия", - заявил президент РФ российским СМИ.
Он добавил, что у России "достаточный запас" кассетных снарядов.
При этом Путин согласился, что использование таких боеприпасов является преступлением, сославшись на заявления США.
"США сами ранее называли использование кассетных боеприпасов преступлением, так к этому и надо относиться", - заявил Путин.
Напомним, ранее неоднократно сообщалось, что войска РФ обстреливали кассетными боеприпасами Харьковскою, Сумскую, Киевскую, Донецкую, Одесскую, Херсонскую и Николаевскую области.
Ранее в ВСУ заявили, что кассетные боеприпасы уже в Украине, но еще не применяются.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кассетные снаряды будут использовать только по военным целям на оккупированных территориях.
Тем временем война в Украине идет уже 508-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 июля 2023 года в онлайне.