Западные СМИ уже обсуждают личность одного из командиров "Вагнера" Андрея Трошева, которому президент РФ Владимир Путин предложил возглавить "вагнеровцев" вместо Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.

Согласны ли боевики служить под его началом - пока неясно (Путин сказал, что на встрече многие давали понять, что согласны, но против был Пригожин).

CNN предполагает, что внесением кандидатуры Трошева Путин пытается создать раскол между командованием "Вагнера" и Пригожиным.

Далее телеканал анализирует биографию Трошева.

"Седой" - это позывной Трошева - 60-летний полковник в отставке, исполнительный директор "Вагнера". В число его соратников входит основатель ЧВК Дмитрий Уткин, а также командиры Александр Кузнецов и Андрей Богатов.

Евросоюз и Британия наложили на Трошева санкции за руководство российским штабом наёмников в Сирии. Там "Седой" принимал участие в боях за Дейр-эз-Зор в 2017 году.

Трошев был в числе тех, кого пригласили на кремлёвский приём в декабре 2016 года. Есть известное фото оттуда, где он стоит рядом с Путиным и Уткиным.

До работы в "Вагнере" Трошев служил в СОБРе Северо-Западного округа МВД России, сообщают российские СМИ. Также он является ветераном войн в Афганистане и Чечне.

За службу в Афганистане Трошев был награждён двумя орденами Красной Звезды. За Чечню - двумя орденами Мужества и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени.

Украина ввела санкции против Трошева 26 февраля 2023 года.

Напомним, ключевые российские федеральные телеканалы продолжают создавать куратору ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину образ предателя и коррупционера.

Ранее мы анализировали, что значит встреча Путина и Пригожина.