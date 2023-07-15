Отдельные группы ЧВК "Вагнер" уже находятся в Беларуси. Также замечено передвижение колонны пригожинских боевиков на территории РФ, предположительно в сторону границы с Беларусью.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, подтвердившая информацию о появлении "Вагнера" на белорусской территории.

"Мы продолжаем отслеживать эту ситуацию, чтобы знать все места, где они будут дислоцироваться, какое количество их будет и какие задачи они станут выполнять", - заявили в Госпогранслужбе.

Российские телеграм-каналы, публикующие новые фото с колонной "вагнеровцев", утверждают, что боевики двигаются по Воронежской области, предположительно к российско-белорусской границе.

Ранее российские паблики показывали видео с движением предположительно колонны "Вагнера" в направлении Беларуси.

Также мы публиковали видео, где "вагнеровцы" обучают белорусских военных в качестве инструкторов. Согласно комментариям Минобороны Беларуси, там рассчитывают, что боевики Пригожина "поделятся своим опытом" с армейскими подразделениями.

В то же время непонятно, сколько наемников переехали в Беларусь в реальности и чем там они будут там заниматься. С учетом того, что Александр Лукашенко заявил, что платить им ничего не будет.