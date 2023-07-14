Американские официальные лица и аналитики полагают, что отправленные США Украине кассетные боеприпасы не окажут немедленного влияния на положение украинских войск.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванных сотрудников Пентагона.

"Официальные лица и военные аналитики в США предупреждают, что американские кассетные боеприпасы немедленно не помогут Украине в ее контрнаступлении против российской обороны", - говорится в материале издания.

Отмечается, что влияние такой помощи может быть заметно только позднее в случае, если Киев получит гораздо больше боеприпасов от союзников.

Напомним, накануне Пентагон подтвердил передачу Украине кассетных боеприпасов.

Также вчера командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что переданные США кассетные боеприпасы уже доставлены в Украину.

Ранее министр обороны Алексей Резников уверял, что Украина будет применять это оружие, опасное для гражданского населения, только за пределами городов и отчитываться об этом перед союзниками.

Между тем в РФ заявили, что тоже будут активно их использовать.

"В случае поставки США кассетных боеприпасов в Украину российские Вооруженные силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ", - сказал министр обороны России Сергей Шойгу.