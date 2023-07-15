Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал отправку кассетных боеприпасов Украине.

Об этом Маск написал на своей странице в Twitter.

"Америка всегда считала злом тех, кто использует кассетные бомбы, а теперь мы отправляем их для применения? Ничего хорошего из этого не выйдет. Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие", - говорится в сообщении.

В дискуссиях под этим постом он добавил, что результат на поле боя от этого не изменится.

"У России как минимум в четыре раза больше артиллерии, чем у Украины, и в 10 раз больше боеприпасов. У нас закончились нормальные боеприпасы для отправки Украине, так что теперь посылайте им кассетные бомбы в отчаянии, унижая себя без изменения результата", - написал Маск.

Как мы сообщали ранее, ряд европейских стран, в том числе Великобритания, выступили против передачи кассетных боеприпасов Украине. Часть из государств из опасения эскалации конфликта с РФ, часть - из соображений высокой долговременной опасности этого оружия для гражданского населения.

Тем не менее американские кассетные боеприпасы были поставлены в Украину. В США считают, что это оружие не сразу изменит ход войны.