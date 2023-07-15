Президент США Джо Байден, который в Финляндии принял участие в саммите скандинавских стран (Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания и Исландия), напугал ребенка.

Судя по видео в сети, он подошел близко к малышке в цветном сарафане, которую на руках держала женщина, и сделал вид, что кусает ее. Ребенок начал уворачиваться от Байдена и скривился. Мама попыталась запечатлеть знакомство с президентом США на видео, но увидев реакцию дочери, перевела все в шутку.

Напомним, в Финляндии Байден завершил свое европейское турне, где рассматривал с союзниками вопросы сотрудничества в области безопасности, окружающей среды и технологий. Саммит скандинавских стран — уже третий по счету в истории — предыдущие состоялись в 2016 году в Вашингтоне и в 2013-м – в Стокгольме.

Как писала "Страна", после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия официально стала членом альянса, однако заявку Швеции пока не ратифицировали Турция и Венгрия.

На саммите НАТО в Вильнюсе стало известно, что парламент Турции может ратифицировать вступление Швеции в НАТО до конца следующей недели. Венгрия также дала понять, что одобрит вступление Швеции в НАТО.

Тем временем война в Украине идет уже 507-й день. Мы следим за последними новостями 15 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги прошлого дня: "Дрон около Курской АЭС, три проблемы Байдена по Украине, Путин рассказал о разговоре с "вагнеровцами".

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