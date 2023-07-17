Байдену могут понадобиться ходунки, что может разрушить его имидж сильного лидера - New York Post
Окружению президента США Джо Байдена все труднее поддерживать его имидж бодрого, сильного лидера. Он все чаще демонстрирует физическую слабость. Вероятно, ему даже могут понадобиться ходунки.
Об этом идет речь в материале New York Post, в котором приводится мнение журналистки MSNBC Мики Бжезински.
Бжезински считает, что следует хорошо защищать Байдена от последствий возрастной немощи, "очищая путь", когда он куда-то идет, и контролируя, что он "там говорит". Она добавила: это не значит, что сотрудники Белого дома должны работать с Байденом, как при дрессировке собак, но максимально обеспечивать его безопасность.
Несколько месяцев назад портал Axios писал, что "некоторые чиновники Белого дома говорят, как трудно планировать публичные или частные мероприятия с участием президента, особенно по утрам, вечерам или в выходные дни".
Очевидно, что проблема заключается не в невнимательности персонала или незнании слабых мест своего начальника, а в сложном балансе, связанном с поддержанием имиджа Байдена как сильного, полностью контролирующего себя президента Соединенных Штатов, с одной стороны, и с другой стороны, необходимостью оказания ему помощи, в которой он нуждается, поскольку явно плохо держится на ногах и не знает, что делать с собой на публичных мероприятиях, говорит Бжезински.
"Даже если бы сотрудники Белого дома каждый раз отправляли передовую группу, чтобы убирать каждый камешек на пути Байдена, просто невозможно защитить 80-летнего мужчину от всех потенциальных ошибок. В конце концов, есть надежный способ удерживать его в вертикальном положении — ходунки. Допустим, сейчас они не нужны. Но можем ли мы быть уверены, что они не понадобятся ему через год? И захочет ли Белый дом использовать их, учитывая, что Байден работает в самом требовательном офисе в мире, а ходунки — это символ дряхлости, связанный с немощами престарелых?" - пишет New York Post.
Издание предостерегает: есть значительный риск, что на пути Байдена окажется роковой мешок с песком или проволока и всем откроется хрупкость лидера США.
"Демократы, которые игнорируют эту вероятность и уговаривают себя, что все в порядке, рискуют столкнуться с катастрофой", - предупреждает издание.
Недавно иностранные издания обсуждали поведение Джо Байдена во время визита в Великобританию накануне саммита НАТО в Вильнюсе. Пресса обратила внимание на то, что глава Белого дома слишком часто в нарушение норм этикета касался британского монарха Карла III. По предположению СМИ, Байден просто использовал короля как подпорку.
А год назад он заснул на церемонии ввода в строй атомной подводной лодки. И не проснулся от залпа орудий.