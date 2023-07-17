Окружению президента США Джо Байдена все труднее поддерживать его имидж бодрого, сильного лидера. Он все чаще демонстрирует физическую слабость. Вероятно, ему даже могут понадобиться ходунки.

Об этом идет речь в материале New York Post, в котором приводится мнение журналистки MSNBC Мики Бжезински.

Бжезински считает, что следует хорошо защищать Байдена от последствий возрастной немощи, "очищая путь", когда он куда-то идет, и контролируя, что он "там говорит". Она добавила: это не значит, что сотрудники Белого дома должны работать с Байденом, как при дрессировке собак, но максимально обеспечивать его безопасность.

Несколько месяцев назад портал Axios писал, что "некоторые чиновники Белого дома говорят, как трудно планировать публичные или частные мероприятия с участием президента, особенно по утрам, вечерам или в выходные дни".

Очевидно, что проблема заключается не в невнимательности персонала или незнании слабых мест своего начальника, а в сложном балансе, связанном с поддержанием имиджа Байдена как сильного, полностью контролирующего себя президента Соединенных Штатов, с одной стороны, и с другой стороны, необходимостью оказания ему помощи, в которой он нуждается, поскольку явно плохо держится на ногах и не знает, что делать с собой на публичных мероприятиях, говорит Бжезински.

"Даже если бы сотрудники Белого дома каждый раз отправляли передовую группу, чтобы убирать каждый камешек на пути Байдена, просто невозможно защитить 80-летнего мужчину от всех потенциальных ошибок. В конце концов, есть надежный способ удерживать его в вертикальном положении — ходунки. Допустим, сейчас они не нужны. Но можем ли мы быть уверены, что они не понадобятся ему через год? И захочет ли Белый дом использовать их, учитывая, что Байден работает в самом требовательном офисе в мире, а ходунки — это символ дряхлости, связанный с немощами престарелых?" - пишет New York Post.

Издание предостерегает: есть значительный риск, что на пути Байдена окажется роковой мешок с песком или проволока и всем откроется хрупкость лидера США.

"Демократы, которые игнорируют эту вероятность и уговаривают себя, что все в порядке, рискуют столкнуться с катастрофой", - предупреждает издание.

Недавно иностранные издания обсуждали поведение Джо Байдена во время визита в Великобританию накануне саммита НАТО в Вильнюсе. Пресса обратила внимание на то, что глава Белого дома слишком часто в нарушение норм этикета касался британского монарха Карла III. По предположению СМИ, Байден просто использовал короля как подпорку.

А год назад он заснул на церемонии ввода в строй атомной подводной лодки. И не проснулся от залпа орудий.