Иностранные издания обсуждают поведение Джо Байдена во время визита в Великобританию накануне саммита НАТО в Вильнюсе.

Пресса обратила внимание на то, что глава Белого дома слишком часто в нарушение норм этикета касался британского монарха Карла III.

Telegraph аккуратно назвала это поведение "тактильной дипломатией" в то время как Daily Mail квалифицировала как нарушение Байденом протокола.

Байден, казалось, так стремился продемонстрировать сохраняющиеся особые отношения с Британией, что неоднократно прикасался к королю во время приема, и тот даже удивился в один из таких моментов, отмечает Telegraph.

Daily Mail высказывается менее дипломатично: Байден дважды нарушил протокол, сначала опередив монарха на два шага на встрече в Виндзорском замке, а затем похлопав Карла III по спине.

Пресса не раз писала о странном поведении Байдена на публике, которое свидетельствует о его необратимых возрастных изменениях с памятью и физическим состоянием. Так, год назад он заснул на церемонии ввода в строй атомной подводной лодки. И не проснулся от залпа орудий.

Также он не раз пытался пожать руку пустоте.